Príncipe William visita a praia de Copacabana e joga vôlei com Carol Solberg: "Super simpático com todos"

O príncipe William, que está na sua primeira visita oficial ao Brasil, realizou atividades na praia de Copacabana na tarde de segunda-feira (3). Antes, ele ainda recebeu as chaves do Rio de Janeiro do prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes.

Na areia de Copacabana, o herdeiro do trono britânico interagiu com crianças e adolescentes do projeto Botinho, que realiza atividades com os jovens durante o verão, como orientações de segurança na praia, por exemplo.

Além disso, William também jogou uma partida de vôlei com adolescentes do Instituto Levante, fundado pela multicampeã Carolina Solberg, filha da ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado (veja fotos acima).

"Não é todo dia que a gente joga com um príncipe", escreveu Carol nas redes sociais. "Foi super simpático com todos e ainda jogou uma partida com a galera do Levante".

— Ele foi muito melhor do que eu esperava, me surpreendeu, confesso. Muito esforçado, se esforçou bastante, até se jogou, tirou o tênis, coisa que eu não achei que fosse acontecer. Ele é muito gente boa, gentil, carismático demais — contou João Pedro Silva Santana, de 14 anos, ao g1.

Ao final da partida, William posou para fotos com fãs que acompanhavam a atividade nas proximidades.

Príncipe no RJ

A agenda de William começou no Pão de Açúcar, onde o prefeito Eduardo Paes entregou a chave da cidade ao príncipe. De lá, ele seguiu ao Maracanã, encontrou jovens apoiados pela sua fundação Earthshot e até bateu bola com crianças do projeto Terra FC.

"Foi uma honra receber as chaves da cidade no icônico Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, antes de alguns dias empolgantes com o Earthshot Prize e o Programa United for Wildlife. Obrigado pela calorosa recepção, Prefeito", afirmou William, por meio de suas redes sociais.

Ainda nesta segunda-feira, o príncipe do País de Gales visitou o Maracanã, ao lado de Cafu, pentacampeão mundial, e de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo. Ele marcou um gol em partida simbólica com crianças da ONG Onda Solidária.

A visita tem foco ambiental. O Rio será sede, na quarta-feira (5), da cerimônia do prêmio Earthshot, no Museu do Amanhã, que vai distribuir R$ 6,5 milhões para cinco projetos com soluções ambientais. A cerimônia será apresentada por Luciano Huck.

Ao longo da sua passagem pela capital fluminense, ele também planeja reunir-se com comunidades locais e visitar pontos emblemáticos da cidade, de acordo com o Palácio de Kensington.

O príncipe seguirá para Belém ainda nesta semana, onde participará de reuniões bilaterais durante a COP-30. Ele irá representar o rei Charles III na Cúpula de Líderes da COP30.

Por questões de segurança, a agenda de William é tratada com sigilo, com cobertura restrita à imprensa selecionada. O reforço no esquema ganhou atenção após a megaoperação policial nos complexos do Alemão e da Penha, que resultou em 121 mortes, incluindo quatro policiais.

A visita também ocorre num momento delicado para a monarquia britânica, que enfrenta novo desgaste após a perda dos últimos títulos e da residência de Andrew, tio de William, envolvido nos escândalos ligados ao americano Jeffrey Epstein.







