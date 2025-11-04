Mundo

No Rio de Janeiro
Notícia

Príncipe William visita a praia de Copacabana e joga vôlei com Carol Solberg: "Super simpático com todos"

Herdeiro do trono britânico está na capital fluminense, onde deve cumprir uma série de agendas antes da viagem para Belém, onde participará da COP30

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS