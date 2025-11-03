Príncipe William recebe as chaves do Rio de Janeiro durante evento no Pão de Açúcar

Príncipe William recebeu as chaves do Rio de Janeiro do prefeito Eduardo Paes. Daniel RAMALHO / AFP

Em sua primeira visita oficial ao Brasil, o príncipe William recebeu as chaves do Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira (3). Após desembarcar no país, ele participou de cerimônia no Pão de Açúcar, um dos principais pontos turísticos da capital fluminense.

Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes participou da cerimônia simbólica realizada na Urca. O herdeiro do trono britânico desembarcou na capital fluminense por volta das 11h40min.

Conforme o g1, o príncipe cumprimentou os turistas que estavam presentes no Pão de Açúcar no momento em que chegou. William veio ao Brasil para cumprir agenda voltada a pautas ambientais, como representante do Earthshot Prize — prêmio internacional considerado o "Oscar da sustentabilidade", que reconhece ações de inovação e preservação ambiental.

— Falei da natureza e que o pai dele já esteve aqui — afirmou Paes, lembrando a visita de Charles à cidade em 2009.

Na próxima quarta-feira (5), o herdeiro do trono britânico participa do evento oficial do Earthshot Prize no Museu do Amanhã, que vai distribuir R$ 6,5 milhões para cinco projetos com soluções ambientais.

Esta é a primeira vez que um membro da família real britânica visita o Rio de Janeiro desde 2012, quando o príncipe Harry esteve na capital fluminense.