Príncipe William chega ao Brasil nesta segunda-feira com agenda focada em questões climáticas

Herdeiro do trono britânico deve visitar pontos turísticos do Rio de Janeiro e participar de eventos sobre clima na capital fluminense e no Pará. 

