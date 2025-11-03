Príncipe William chega ao Brasil nesta segunda-feira com agenda focada em questões climáticas

A agenda do príncipe William no Brasil conta com uma série de eventos relacionados a questões climáticas. LEON NEAL / AFP/POOL

Nesta segunda-feira (3), o príncipe William, primeiro na linha de sucessão da coroa britânica, desembarca no Rio de Janeiro para a primeira visita ao Brasil, onde participará de uma série de eventos relacionados principalmente a questões climáticas.

De acordo com um porta-voz do Palácio de Kensington, a agenda de William no Rio de Janeiro conta com visita ao Pão de Açúcar, o Maracanã, o Cristo Redentor e a praia de Copacabana, onde jogará vôlei, conforme a CNN.

Ele também irá encontrar líderes globais em inovação, investidores e líderes indígenas e comunitários para impulsionar a restauração e proteção ambiental.

O príncipe vai conhecer comunidades onde soluções pioneiras foram implementadas para preservar a biodiversidade local, conforme O Globo.

Na quinta-feira (6), William participará da cerimônia de entrega do Prêmio Earthshot, láurea ambiental global dedicada a encontrar e ampliar o uso de soluções inovadoras de que o mundo precisa para enfrentar seus maiores desafios ambientais, como as mudanças climáticas, a poluição do ar e a perda de biodiversidade.

Sua esposa Kate, que está em remissão após um tratamento contra o câncer, não o acompanhará.

William nunca esteve no Brasil ou na América Latina antes, o último membro da família real britânica a tocar em solo brasileiro foi o Rei Charles III em 2009.

Pelo Instagram, o príncipe escreveu uma mensagem, na qual afirmou estar ansioso para conhecer o país. Além disso, ressaltou a biodiversidade e chamou atenção para o Prêmio Earthshot que fundou em 2020.





"Ao partir para o Rio de Janeiro, estou animado para minha primeira visita e para vivenciar a vibrante cultura do Brasil, sua extraordinária biodiversidade e, acima de tudo, o calor de seu povo", publicou William através dos stories das redes sociais.

"Com os olhos do mundo voltados para o Brasil esta semana, não há lugar melhor para celebrar a ousada liderança climática. Sediar o Prêmio Earthshot nos permite não apenas reconhecer aqueles que impulsionam a mudança, mas também nos inspirar neles", adicionou.

Em outra publicação, o príncipe publicou um vídeo com imagens do Brasil e legenda em português "Olá, Brasil. Estou pronto para alguns dias especiais no Rio para participar da cerimônia do @EarthshotPrize e da Cúpula do Programa @UnitedforWildlife antes da Cúpula de Líderes Mundiais da COP30 em Belém. Bora!"

Confira abaixo