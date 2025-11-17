Primeiro-ministro polonês denuncia 'sabotagem' de linha ferroviária que chega à Ucrânia

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, afirmou nesta segunda-feira (17) que uma explosão que danificou uma linha ferroviária, que constitui uma importante rota de entrega de ajuda à Ucrânia, país aliado da Polônia, foi um "ato de sabotagem sem precedentes".

Os danos, que segundo as autoridades foram descobertos no domingo, foram direcionados diretamente "contra a segurança do Estado polonês e seus cidadãos", escreveu Tusk no X.

A explosão ocorreu na linha ferroviária que conecta Varsóvia à cidade polonesa de Lublin e se liga a uma linha que atende à Ucrânia.

"Essa rota também é de vital importância para o envio de ajuda à Ucrânia", acrescentou após visitar o local do incidente em Mika, a 100 quilômetros a sudeste de Varsóvia.

Segundo Tusk, os danos "provavelmente tinham como objetivo descarrilar um trem". Um acidente foi evitado graças ao fato de que o maquinista alertou os serviços especializados sobre "anormalidades na infraestrutura ferroviária" antes de parar o trem.

Ninguém ficou ferido no incidente. Tusk também informou sobre outro incidente ocorrido na mesma linha, no qual as janelas de um vagão foram quebradas, muito provavelmente devido a um trilho danificado.

A polícia e os serviços especiais iniciaram imediatamente uma investigação. "Capturaremos os autores, não importa quem seja seu patrocinador", afirmou o primeiro-ministro.

Desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, a Polônia, membro da Otan e da UE, afirma ter sido alvo de tentativas de sabotagem supostamente orquestradas pela Rússia.