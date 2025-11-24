Premiê do Reino Unido pressiona por depoimento de Andrew em caso Epstein

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, sugeriu que o ex-príncipe Andrew forneça informações a investigadores dos Estados Unidos que apuram seu vínculo com Jeffrey Epstein, afirmando que, "como princípio geral", quem tem informações relevantes deve depor.

Andrew Mountbatten-Windsor tem ignorado o pedido do Comitê de Supervisão da Câmara para uma entrevista transcrita sobre sua relação com Epstein. Ele perdeu seus títulos e honrarias reais no mês passado, em meio a críticas por sua amizade com o financista.