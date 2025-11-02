Prefeito é morto a tiros no oeste do México

Um prefeito foi morto a tiros durante um evento público no sábado (1º) no estado de Michoacán, no oeste do México, uma região assolada pela violência ligada ao crime organizado, informaram as autoridades.

O político assassinado era Carlos Manzo, prefeito da cidade de Uruapan, epicentro das exportações de abacate para os Estados Unidos, para onde toneladas da fruta são enviadas todos os anos antes do Super Bowl.

"Após um ataque ocorrido nesta tarde no centro de Uruapan, Michoacán, o prefeito Carlos Manzo perdeu tragicamente a vida", disse a Secretaria de Segurança Pública do México na rede X.

"Duas pessoas envolvidas no incidente foram presas e um dos agressores foi morto", acrescentou o comunicado.

O estado tem sido assolado há anos pela violência ligada ao crime organizado, cujas gangues frequentemente extorquem os produtores, o que motivou membros da indústria a formar grupos armados de autodefesa.

Gangues de narcotráfico como o poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) e La Nueva Familia Michoacana operam em Michoacán; elas foram designadas como "organizações terroristas estrangeiras" em fevereiro pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.