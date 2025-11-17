Polônia: primeiro-ministro vê explosão em ferrovia como 'sabotagem sem precedentes'

A explosão que danificou no fim de semana uma linha ferroviária entre Varsóvia e o sudeste da Polônia é tratada pelo governo como um grave ataque à segurança nacional. O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, afirmou nesta segunda-feira, 17, que uma detonação ocorrida na rota Varsóvia-Lublin constitui um "ato de sabotagem sem precedentes" e afeta diretamente "a segurança do Estado polonês e de seus civis". Em publicação no X, Tusk acrescentou que a via é "crucialmente importante para o envio de ajuda à Ucrânia" e prometeu: "Pegaremos os responsáveis, sejam quem forem".

A explosão destruiu um trecho dos trilhos na altura da vila de Mika, cerca de 100 quilômetros de Varsóvia. Um maquinista reportou irregularidades por volta das 7h40 de domingo (horário local), e uma inspeção posterior identificou os danos. Dois passageiros e funcionários estavam a bordo, mas ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe se a explosão ocorreu no fim da noite de sábado ou na madrugada de domingo no horário local.

O ministro da Defesa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, afirmou que o Exército vai examinar 120 quilômetros da linha Varsóvia-Lublin-Hrubieszów, que conecta a capital à Ucrânia por ferrovia e rodovia. O ministro do Interior, Marcin Kierwinski, informou também que um segundo trem foi danificado no domingo, em incidente separado, após cabos elétricos aéreos terem sido cortados, obrigando a composição a parar a cerca de 50 quilômetros de Lublin. Havia 475 passageiros a bordo, sem registro de feridos.