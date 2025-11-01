Política, cultura e natureza: a semana do mundo em fotos

Monarca esteve 66 anos no trono. Chanakarn Laosarakham / AFP

A semana começou com a morte da rainha-mãe da Tailândia, Sikirit.

Sirikit Kitiyakara ocupou o posto entre 1950 e 2016, ao lado do rei Rama IX. Na imagem, uma apoiadora reza segurando uma foto da monarca.

Paul Biya conquistou o quarto mandato em Camarões. AFP / AFP

Camaroneses apoiadores de Issa Tchiroma Bakary seguram bandeira do país durante a espera dos resultados das eleições presidenciais.

Na ocasião, o atual presidente Paul Biya assegurou mais um mandato, conquistando 53,66% dos votos.

Corvos-marinhos são utilizados durante a pesca. Mladen ANTONOV / AFP

Chinês demonstra técnicas tradicionais de pesca na localidade turística de Yangshuo, na província de Guangxi.

Devotas rezam para o sol durante o festival. Biju BORO / AFP

Mulheres devotas hindus rezam durante o festival Chhath Puja, aos pés do rio Brahmaputra, na Índia.

Presente foi entregue durante visita oficial. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O presidente sul-coreano Lee Jae Myung entrega uma réplica das coroas utilizadas pelos reis da Coreia ao presidente americano Donald Trump durante visita ao país.

País asiático vem sofrendo com diversas tempestades e inundações. NHAC NGUYEN / AFP

Vietnamitas se locomovem em barco após nova inundação de 1m70cm atingir a costa do país.

Santiago de Cuba, na imagem, foi uma das regiões mais afetadas. YAMIL LAGE / AFP