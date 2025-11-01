Política, cultura e natureza: a semana do mundo em fotos

A semana começou com a morte da rainha-mãe da Tailândia, Sikirit.
Sirikit Kitiyakara ocupou o posto entre 1950 e 2016, ao lado do rei Rama IX. Na imagem, uma apoiadora reza segurando uma foto da monarca.
Camaroneses apoiadores de Issa Tchiroma Bakary seguram bandeira do país durante a espera dos resultados das eleições presidenciais.
Na ocasião, o atual presidente Paul Biya assegurou mais um mandato, conquistando 53,66% dos votos.
Chinês demonstra técnicas tradicionais de pesca na localidade turística de Yangshuo, na província de Guangxi.
Mulheres devotas hindus rezam durante o festival Chhath Puja, aos pés do rio Brahmaputra, na Índia.
O presidente sul-coreano Lee Jae Myung entrega uma réplica das coroas utilizadas pelos reis da Coreia ao presidente americano Donald Trump durante visita ao país.
Vietnamitas se locomovem em barco após nova inundação de 1m70cm atingir a costa do país.
Encerrando a semana, a passagem do furacão Melissa deixa estragos severos no Caribe. Pelo menos 20 pessoas morreram no Haiti e diversas regiões ficaram totalmente destruídas na Jamaica e em Cuba.