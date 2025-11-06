Polícia investiga suásticas pintadas com sangue humano em mais de 40 carros na Alemanha

A polícia da Alemanha investiga a aparição de suásticas pintadas com sangue humano espalhadas em dezenas de carros, algumas caixas de correio e fachadas de prédios em Hanau, cidade localizada a cerca de 20 quilômetros de Frankfurt. A exibição de emblemas nazistas, incluindo a suástica, é crime. A suástica é mundialmente considerada um símbolo de ódio que evoca o trauma do Holocausto e os horrores da Alemanha nazista. Supremacistas brancos, grupos neonazistas e vândalos continuaram a usá-la após o fim da Segunda Guerra Mundial, para instigar medo e ódio.

O porta-voz da polícia, Thomas Leipold, disse que os oficiais foram alertados na noite de quarta-feira, 5, quando um homem relatou que notou a forma de uma suástica aplicada em um líquido avermelhado no capô de um carro estacionado. A polícia realizou um teste e confirmou que a substância era sangue humano. A polícia disse que, ao todo, quase 50 carros foram vandalizados de maneira semelhante.

"O contexto é completamente incerto", disse Leipold, acrescentando que os investigadores não sabiam se carros, caixas de correio e prédios específicos foram escolhidos ou se as suásticas foram aplicadas aleatoriamente. Outras pichações não identificadas foram encontradas em veículos e prédios da cidade.

Ainda não há informações sobre a autoria e a origem do sangue. As autoridades da cidade afirmam não ter conhecimento de ferimentos que possam estar relacionados com os incidentes. Por ora, o crime é investigado como danos à propriedade e o uso de símbolos de organizações inconstitucionais.