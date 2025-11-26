Petróleo sobe impulsionado por demanda nos EUA

As cotações do petróleo subiram nesta quarta-feira (26), sustentadas pela demanda nos Estados Unidos, em um mercado atento às negociações para encerrar a guerra na Ucrânia, uma situação em desenvolvimento que poderia aumentar a disponibilidade da commodity e pressionar os valores para baixo.

O preço do barril de tipo Brent para entrega em janeiro subiu 1,04% em Londres, a 63,13 dólares. Seu equivalente americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), com vencimento no mesmo mês, avançou 1,21%, para 58,65 dólares.

"O mercado observa muito atentamente a evolução da situação a respeito do potencial acordo de paz entre Rússia e Ucrânia", explicou à AFP Phil Flynn, do The Price Futures Group.

O Kremlin confirmou nesta quarta a visita do enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, a Moscou na próxima semana para discutir com o presidente russo Vladimir Putin caminhos para encerrar o conflito.

A capacidade de exportação da Rússia é determinante para o preço do petróleo, já que o país é o terceiro maior produtor do mundo atrás de Estados Unidos e Arábia Saudita.

"Um cessar-fogo poderia aumentar a oferta de petróleo no mercado", disse Flynn, o que exerceria uma pressão de baixa sobre os preços do petróleo.

As sanções contra o setor petrolífero russo, incluídas as de Washington contra Lukoil e Rosneft, duas gigantes dos hidrocarbonetos, poderiam ser levantadas.

À espera de "progressos" concretos no âmbito geopolítico, os preços foram impulsionados nesta quarta pelo relatório semanal da Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos (EIA), disse Phil Flynn.

O dado sobre as reservas apresentou um aumento inesperado nos estoques comerciais de petróleo bruto nos Estados Unidos, o que, em teoria, poderia afetar negativamente os preços.

Mas, de acordo com Flynn, "a demanda segue sendo sólida". A quantidade de produtos derivados entregues ao mercado americano aumentou ligeiramente em comparação com a semana passada (+0,41%). Este aumento se deve principalmente à categoria "gasolina" (+2,32%).