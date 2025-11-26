Dois soldados da Guarda Nacional dos EUA são baleados em ataque a tiros perto da Casa Branca

Dois soldados da Guarda Nacional dos Estados Unidos foram baleados nesta quarta-feira (26), próximo à Casa Branca, em Washington, D.C. Após o ataque, a sede do governo dos EUA foi colocada em "lockdown" — ou seja, ninguém pode entrar ou sair do local.

Mais cedo, o governador da Virgínia Ocidental, Patrick Morrisey, informou que os militares tinham morrido, mas, depois, voltou atrás e afirmou que recebeu informações conflitantes.

Um suspeito foi detido, mas ainda não há informações sobre as circunstâncias do ataque. A Polícia Metropolitana atende a ocorrência e orientou as pessoas a evitarem a região.

De acordo com o g1, o presidente Donald Trump não está na capital norte-americana: ele deixou Washington na noite de terça-feira (25), quando viajou para a Flórida devido ao feriado de Ação de Graças.

Nas redes sociais, o republicano se manifestou e chamou o atirador de "animal":

"O animal que atirou nos dois membros da Guarda Nacional, ambos gravemente feridos e agora internados em hospitais diferentes, também está gravemente ferido, mas, independentemente disso, pagará um preço muito alto. Deus abençoe nossa grande Guarda Nacional e todos os nossos militares e policiais. Essas são pessoas verdadeiramente extraordinárias. Eu, como Presidente dos Estados Unidos, e todos os associados à Presidência, estamos com vocês!".

A secretária do Departamento de Segurança Interna, Kristi Noem, afirmou que que o órgão trabalha para investigar o caso. Noem pediu, ainda, orações pelos agentes da Guarda que foram baleados.