Peru rompe relações diplomáticas com México devido ao pedido de asilo da ex-primeira-ministra

O governo do Peru anunciou nesta segunda-feira, 03, que o país está rompendo relações diplomáticas com o México devido ao pedido de asilo da ex-primeira-ministra peruana Betssy Chávez, que está sob investigação por rebelião.

O ministro das Relações Exteriores do Peru, Hugo de Zela, disse que a decisão mexicana de iniciar o processo de asilo para Chávez constituiu um "ato hostil" que se soma às tensões existentes entre os dois países. O gabinete do presidente do Peru, José Jerí, em um comunicado, acusou o governo do México de "repetida" interferência nos assuntos internos do país sul-americano.

As autoridades acusaram Chávez de participar da tentativa fracassada de 2022 do então presidente Pedro Castillo de declarar estado de emergência e dissolver o Parlamento do Peru enquanto os legisladores preparavam uma votação de impeachment contra ele. Castillo não conseguiu obter o apoio militar para sua ação, foi rapidamente deposto pelo Congresso e depois preso após os promotores o acusarem de tentar promover um golpe.

A esposa e os filhos de Castillo estão atualmente no México, onde as autoridades expressaram simpatia pelo ex-presidente peruano, que chegou ao poder com uma plataforma de esquerda e foi destituído pelo Parlamento após anunciar sua dissolução em dezembro de 2022. (*Fonte: Associated Press).