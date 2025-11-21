Peru expede ordem internacional de prisão da ex-ministra Betssy Chávez

O Poder Judiciário do Peru decretou cinco meses de prisão preventiva e expediu nesta sexta-feira (21) um mandato internacional para deter a ex-ministra Betssy Chávez, asilada na residência da embaixada do México em Lima.

O Peru rompeu relações diplomáticas com o México por considerar que o asilo concedido a Chávez constitui uma interferência em seus assuntos internos.

A ex-ministra foi processada pela tentativa de golpe de Estado em dezembro de 2022 ao ex-presidente Pedro Castillo.

"Ficou decidido decretar prisão preventiva pelo prazo de cinco meses contra a acusada Betssy Chávez Chino e os mandados de busca e detenção a nível nacional e internacional em relação à acusada", indicou o Poder Judiciário em uma resolução.