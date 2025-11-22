Pelo menos dez mortos em acidente de ônibus no México

Pelo menos 10 pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas neste sábado (22) em um acidente de ônibus no estado mexicano de Michoacán, no oeste do país, informaram autoridades locais.

O acidente ocorreu na estrada que liga Morelia, capital de Michoacán, ao povoado de Pátzcuaro, informou a polícia de Morelia em um comunicado.

"Informa-se que há cerca de 10 pessoas sem vida e cerca de 20 pessoas feridas, razão pela qual estão sendo realizadas ações de resgate e atendimento médico no local", disse a corporação.

Ela acrescentou que a circulação na via permanece fechada enquanto atuam as equipes de resgate.

Até o momento, as autoridades não especificaram a causa do acidente.

No México, acidentes em estradas são comuns, seja por excesso de velocidade ou falta de manutenção dos veículos, principalmente ônibus ou caminhões de carga.

Em setembro, um caminhão carregado com quase 50 mil litros de gás explodiu em um cruzamento na Cidade do México, causando 32 mortes.