Pelo menos 37 mortos em acidente de ônibus no Peru

Pelo menos 37 pessoas morreram e outras 24 ficaram feridas nesta quarta-feira (12) quando um ônibus caiu em uma ribanceira após colidir com uma caminhonete em Arequipa, no sul do Peru, segundo as autoridades.

O acidente ocorreu de madrugada e é um dos piores dos últimos anos no país, onde estas ocorrências nas estradas são frequentes.

O ônibus com 60 passageiros, da empresa Llamosas, colidiu com a picape em uma curva, na rodovia Panamericana Sul que conecta com o Chile.

"Temos um número de 37 mortos (...) além de 24 feridos", disse à AFP Walther Oporto, gerente regional de Saúde de Arequipa.

No entanto, o número de mortos pode aumentar porque há feridos graves, acrescentou por telefone.

A grande quantidade de acidentes no Peru está associada principalmente ao excesso de velocidade, embriaguez, entre outras imprudências, além da topografia do país.

- Motorista detido -

O veículo de passageiros havia partido na noite de terça-feira da localidade de Chala, na província de Caravelí, com destino a Arequipa, a segunda maior cidade do Peru.

O ônibus capotou por uma área árida até parar às margens de um rio, segundo imagens da Panamericana Televisão.

A caminhonete ficou na saída da curva com a cabine totalmente destruída.

O Ministério Público de Arequipa informou em um comunicado que o motorista da picape sobreviveu e "está detido".

"Serão realizadas as diligências correspondentes para determinar sua responsabilidade no acidente", acrescentou em uma mensagem no Facebook.

As autoridades não informaram se havia mais ocupantes na caminhonete.

Trinta policiais, em coordenação com bombeiros, "trabalham no resgate de pessoas, retirada de feridos e recuperação de corpos", informou o Ministério do Interior em um comunicado.

Em fevereiro de 2018, perto do local do acidente desta quarta-feira, 44 pessoas morreram após a queda de um ônibus que também parou às margens do rio.

As autoridades peruanas reforçaram os controles para reduzir as mortes nas estradas.

No ano passado, foram registrados 3.173 mortos nas vias.

A taxa de mortalidade por acidentes de trânsito em 2019 era de 14 pessoas por 100.000 habitantes, ligeiramente abaixo da média de 17 vítimas nas Américas, segundo o Banco Mundial.