Acidente de ônibus deixa ao menos 37 mortos e 24 feridos no Peru

Ônibus despencou de uma ribanceira de 200 metros de altura. Policía Nacional del Peru / Divulgação

Ao menos 37 pessoas morreram e outras 24 ficaram feridas após um ônibus cair de um penhasco em Arequipa, no sul do Peru. O acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (12).

As informações foram confirmadas por uma autoridade do departamento regional de Saúde. O acidente é considerado um dos mais graves do país nos últimos anos.

O acidente aconteceu na rodovia Panamericana Sul, que liga o Peru com o Chile. Haviam 60 passageiros dentro do ônibus, da empresa Llamosas, que partiu de Chala, na província de Caravelía, com destina a Arequipa.

