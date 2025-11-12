Acidente de ônibus deixa ao menos 37 mortos e 24 feridos no Peru

Ao menos 37 pessoas morreram e outras 24 ficaram feridas após um ônibus cair de um penhasco em Arequipa, no sul do Peru. O acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (12).
As informações foram confirmadas por uma autoridade do departamento regional de Saúde. O acidente é considerado um dos mais graves do país nos últimos anos.
O acidente aconteceu na rodovia Panamericana Sul, que liga o Peru com o Chile. Haviam 60 passageiros dentro do ônibus, da empresa Llamosas, que partiu de Chala, na província de Caravelía, com destina a Arequipa.
O veículo caiu de um abismo de 200 metros no km 780 da estrada, segundo reportagens da imprensa do país, que citam o Corpo de Bombeiros.