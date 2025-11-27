Pedro Castillo, ex-presidente do Peru, é condenado a mais de 11 anos de prisão

A Justiça peruana condenou, nesta quinta-feira (27), o ex-presidente de esquerda Pedro Castillo a mais de 11 anos de prisão pelo crime de rebelião devido à sua tentativa fracassada de dissolver o Parlamento em 2022.

O ex-governante de 56 anos foi absolvido das acusações de abuso de poder e perturbação da ordem pública. O Ministério Público havia solicitado 34 anos de prisão por todas as acusações.

A Suprema Corte decidiu "condenar José Pedro Castillo Terrones como coautor do crime contra os poderes do Estado e a ordem constitucional na modalidade de conspiração para uma rebelião (...) e, como tal, impõe ao sentenciado 11 anos, 5 meses e 15 dias de pena privativa de liberdade de caráter efetivo".

Castillo, um professor de escola rural e sindicalista que venceu contra todas as probabilidades as eleições em 2021, foi o primeiro presidente do Peru sem laços com as elites.

O líder político recebeu com calma a condenação acompanhado de seu advogado, segundo imagens de televisão do Poder Judiciário.

O tribunal destacou que "Castillo foi detido em flagrante delito pela prática do crime de rebelião ao ter atentado contra os poderes do Estado e a ordem constitucional".

Preso há três anos enquanto aguardava o julgamento, Castillo deverá permanecer na prisão até 21 de maio de 2034.