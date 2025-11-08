Paz toma posse e promete que Bolívia 'nunca mais' estará 'de costas para o mundo'

O novo presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, de centro-direita, prometeu neste sábado (8), em seu discurso de posse, que o país "nunca mais" ficará isolado da comunidade internacional.

Sua chegada ao poder marca o fim de um ciclo de 20 anos de governos socialistas que tiveram como principais aliados Cuba e Venezuela. O presidente também iniciou nas últimas semanas uma aproximação com os Estados Unidos, com quem a Bolívia não mantém relações diplomáticas desde 2008.

O economista, de 58 anos, filho do ex-presidente Jaime Paz (1989-1993), foi recebido com aplausos no palácio legislativo boliviano, no centro de La Paz, pelos deputados e mais de 70 delegações internacionais.

"Nunca mais uma Bolívia isolada, submetida a ideologias fracassadas, muito menos uma Bolívia de costas para o mundo", disse Paz em meio a um discurso que marcou distância de seus antecessores, os esquerdistas Evo Morales e Luis Arce.

Uma chuva torrencial caiu na cidade durante o discurso, o que Paz interpretou como "uma limpeza" que a "Pachamama" (mãe terra) estava fazendo sobre o país.

Paz, após vencer as eleições de outubro com o Partido Democrata Cristão (PDC), recebe um país em grave crise econômica devido à escassez de dólares e combustíveis.

O governo de Luis Arce esgotou quase todas as suas reservas cambiais para sustentar uma política de subsídios universais à gasolina e ao diesel.

A inflação anual até outubro foi de 19%, após atingir um pico de 25% em julho.

"O país precisa voltar a produzir. Vamos abrir a economia, atrair investimentos, reduzir as tarifas para bens que não fabricamos e modernizar o sistema energético e digital", disse Paz.

Ele também prometeu um "governo da inovação, da ciência, da tecnologia e do futuro verde". "O desenvolvimento econômico irá de mãos dadas com o respeito ao meio ambiente", afirmou.

Na década anterior, a Bolívia viveu um boom econômico impulsionado pelas exportações de gás, mas hoje, com a queda desse setor, não consegue sustentar suas principais políticas assistencialistas.

"O que diabos fizeram com a gente com toda essa bonança? Por que há pessoas, famílias que não têm o que comer hoje, se éramos tão ricos com tanto gás e com o lítio como futuro?", questionou.

Paz prometeu cortar mais da metade dos subsídios aos combustíveis, aplicar uma ambiciosa descentralização e um programa de "capitalismo para todos", que se concentra na formalização da economia, na eliminação de obstáculos burocráticos e na redução de impostos.

Entre os principais participantes da posse de Paz estavam o subecretário de Estado americano, Christopher Landau, e os presidentes Gabriel Boric (Chile), Javier Milei (Argentina) e Yamandú Orsi (Uruguai), entre outros.