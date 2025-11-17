Partidos políticos dinamarqueses sofrem ciberataque antes de eleições

Os sites de vários partidos políticos dinamarqueses foram alvo, nesta segunda-feira (17), de um ciberataque reivindicado por hackers pró-russos às vésperas das eleições locais e regionais.

As páginas do Partido Popular Conservador e da Aliança Vermelha e Verde ficaram brevemente fora do ar na manhã desta segunda-feira, observou um jornalista da AFP.

O Copenhagen Post, um jornal digital que cobre a atualidade dinamarquesa em inglês, também foi afetado.

"Prezados leitores, nosso site está atualmente fora do ar e exibe uma mensagem de erro '502 - Bad Gateway'", escreveu no Instagram.

"O Serviço de Inteligência de Defesa dinamarquês nos informou que a causa provável é um ataque DDoS (negação de serviço distribuído), e que nossa cobertura das eleições locais de 18 de novembro nos tornou um alvo", acrescentou.

Os ataques DDoS bloqueiam o acesso a um site sobrecarregando seus servidores com tráfego.

O grupo de hackers pró-russo NoName057(16) afirmou nas redes sociais que estava atacando os sites de vários partidos políticos dinamarqueses e da emissora pública DR.

"Não foi registrado nenhum incidente que tenha afetado a capacidade da DR de funcionar normalmente", declarou, no entanto, este meio de comunicação.

Na semana passada, o mesmo grupo reivindicou a autoria de ciberataques contra vários municípios dinamarqueses, sites governamentais e uma empresa de defesa.

Em uma análise de riscos anterior às eleições locais, o serviço de inteligência dinamarquês afirmou, no início de novembro, que havia uma alta probabilidade de ocorrerem ciberataques.

Por sua vez, o serviço de inteligência militar informou à AFP que a Agência de Proteção Civil do país estava monitorando de perto a situação.