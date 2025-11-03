Parte dos gaúchos que estavam na Jamaica consegue embarcar em avião

O grupo formado por 19 amigos e familiares gaúchos que ficou sem conseguir sair da Jamaica após a passagem do furacão Melissa embarcou em um avião na noite deste domingo (2). O voo tem Lima, no Peru, como destino. Após, o grupo irá embarcar para Porto Alegre.

A informação foi confirmada por Paulo Rigo, pai do dentista gaúcho Ramão Luciano de Souza, 40 anos, que está no voo. O grupo é de Tramandaí, no Litoral Norte.

A previsão é de que a chegada à capital gaúcha ocorra no início da manhã desta segunda-feira (3).