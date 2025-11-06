Paramilitares anunciam que aceitam proposta de trégua humanitária no Sudão

As Forças de Apoio Rápido (FAR), um grupo paramilitar sudanês que está em guerra há mais de dois anos com o exército regular, anunciaram, nesta quinta-feira (6), que haviam aceitado uma proposta de trégua humanitária apresentada pelos mediadores.

"Em resposta às aspirações e interesses do povo sudanês, as Forças de Apoio Rápido confirmam seu acordo para entrar na trégua humanitária proposta pelos países do Quad", afirmaram as FAR em um comunicado, em referência ao grupo formado por Estados Unidos, Egito, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita.

O governo sudanês, alinhado com o exército, indicou no início desta semana que seguiria com a guerra após uma reunião interna sobre uma proposta de cessar-fogo dos Estados Unidos.