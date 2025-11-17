Papa Leão XIV pede 'ações concretas' sobre mudanças climáticas e critica falta de vontade

O papa Leão XIV pediu nesta segunda-feira (17) "ações concretas" diante da mudança climática e lamentou a falta de "vontade política de alguns" líderes em uma mensagem em vídeo dirigida a responsáveis religiosos à margem da COP30.

Ele acrescentou que o Acordo de Paris "impulsionou um progresso real e continua sendo nossa ferramenta mais poderosa para proteger as pessoas e o planeta".

A mensagem do papa às Igrejas do hemisfério sul foi divulgada pelo Vaticano enquanto elas se reuniam paralelamente às negociações climáticas da ONU em Belém do Pará.

"Mas devemos ser honestos: não é o Acordo que está falhando, mas nossa resposta. O que está falhando é a vontade política de alguns", declarou o papa.

Leão XIV descreveu na mensagem a região amazônica como um "símbolo vivo da criação com uma necessidade urgente de cuidado".

"A criação clama em inundações, secas, tempestades e um calor implacável. Uma em cada três pessoas vive em grande vulnerabilidade devido a essas mudanças", acrescentou.

"Para elas, a mudança climática não é uma ameaça distante. Ignorar essas pessoas é negar nossa humanidade compartilhada. Ainda há tempo para manter o aumento da temperatura global abaixo de 1,5°C, mas a janela está se fechando."

As negociações climáticas da ONU entram em sua fase final esta semana, já que os países seguem divididos em torno de pontos-chave, enquanto ministros começaram a chegar na segunda-feira.

O histórico Acordo de Paris de 2015, do qual o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou pela segunda vez a retirada de seu país, busca manter o aquecimento global abaixo de 2°C em relação aos níveis pré-industriais e, se possível, a 1,5°C.

Desde que foi eleito em maio, o papa Leão XIV, nascido em Chicago e que viveu cerca de vinte anos como missionário no Peru, exorta os governos a tomar medidas corajosas diante da mudança climática.