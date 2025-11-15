Papa Leão XIV devolve objetos indígenas ao Canadá

O papa Leão XIV devolveu neste sábado (15) dezenas de artefatos indígenas dos Museus Vaticanos ao Canadá, atendendo a um pedido feito em 2022 ao seu antecessor, Francisco.

Os missionários católicos enviaram originalmente os 62 objetos do Canadá para Roma há um século.

Os artigos, que estavam preservados nas coleções etnológicas dos Museus Vaticanos, foram entregues ao presidente da Conferência Canadense de Bispos Católicos (CCCB) em uma audiência no Palácio Apostólico, segundo a Santa Sé.

"Sua Santidade o papa Leão XIV deseja que este presente seja um sinal concreto de diálogo, respeito e fraternidade", indicou o Vaticano.

Também afirmou que os objetos entregues ao presidente da CCCB, Pierre Goudreault, "testemunham a história do encontro entre a fé e as culturas dos povos indígenas".

Durante uma "peregrinação penitencial" pelo Canadá em 2022, o papa Francisco ofereceu um pedido de desculpas histórico às comunidades indígenas pelos abusos cometidos durante décadas contra crianças nas escolas católicas, que mais tarde comparou a um "genocídio".

Durante essa viagem, as comunidades pediram ao Vaticano que devolvesse os objetos de grande valor cultural.