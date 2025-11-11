Panamá apreende 12 toneladas de cocaína no Pacífico

O Panamá realizou uma das maiores apreensões de drogas de sua história, ao confiscar cerca de 12 toneladas de cocaína em uma embarcação no Pacífico que se dirigia aos Estados Unidos, informaram as autoridades locais nesta terça-feira (11).

Esta é a maior apreensão em uma operação desde 2007, quando foram confiscadas 19 toneladas de cocaína em águas do Pacífico panamenho, segundo as autoridades, que durante o ano de 2024 apreenderam 124 toneladas de drogas.

"É um fato histórico", disse em coletiva de imprensa o promotor antidrogas Julio Villareal.

O Panamá serve como rota para o contrabando de cocaína proveniente da América do Sul, principalmente da Colômbia, em direção aos Estados Unidos, o maior consumidor mundial dessa droga.

De acordo com as autoridades panamenhas, a droga foi descoberta a bordo de uma embarcação quando estava nas proximidades da ilha de San Miguel, no arquipélago de Las Perlas, no Pacífico.

O barco, com 10 tripulantes a bordo, havia partido da Colômbia e tinha como destino o México e os Estados Unidos. Todos os tripulantes, entre eles venezuelanos, equatorianos e nicaraguenses, foram detidos.

Washington estima que 90% da cocaína que chega aos Estados Unidos passa em aviões, lanchas e pequenos submarinos através do México e da América Central.

Nos últimos dois anos, aumentaram nos portos do Caribe panamenho as apreensões destinadas à Bélgica, França, Espanha e Reino Unido.