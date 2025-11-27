Ovo Fabergé avaliado em R$ 133,7 milhões será leiloado em Londres

O Ovo de Inverno, uma joia avaliada em mais de 25 milhões de dólares (133,7 milhões de reais, na cotação atual), será leiloado na próxima terça-feira em Londres, anunciou a casa Christie's.

A joia foi encomendada em 1913 à Casa Fabergé por Nicolau II, o último czar da Rússia, como presente para sua mãe.

O 'Winter Egg' é esculpido em um delicado cristal de rocha e adornado com mais de 4.500 diamantes.

Segundo estimativa da Christie's, o preço pode ultrapassar 20 milhões de libras (141,7 milhões de reais).

O recorde anterior para uma joia semelhante foi estabelecido em 2007, quando o chamado ovo Rothschild foi vendido pela mesma casa a um colecionador russo por quase 9 milhões de libras (R$ 31,7 milhões, em valores da época).

A joalheria e ourivesaria russa Fabergé criou um total de 50 ovos para a família imperial russa em celebração às festas de Páscoa, antes da queda do regime em 1917.

Nicolau II foi executado em 1918. Sua mãe, a imperatriz Maria Feodorovna Romanova, a quem ele havia presenteado com o 'Winter Egg', faleceu na Dinamarca em 1928.

"Desses 50 ovos, existem apenas 43", detalha Margo Oganesian, responsável pelo departamento de obras russas da casa de leilões.

Os ovos criados por Fabergé são peças raras, mas o "Winter Egg" tem um status especial, segundo esta especialista.

Além da opulência do objeto, com 4.500 diamantes, é "a técnica e o savoir-faire" utilizados que o tornam uma peça excepcional.

A joia foi transferida de São Petersburgo para Moscou na década de 1920, onde foi vendida pelos bolcheviques.

Lá, foi comprada por um joalheiro londrino e, em 1949, foi novamente vendida em um leilão na capital britânica.

"Durante 20 anos, os especialistas e peritos perderam seu rastro, até que foi redescoberto em 1994 e colocado à venda pela Christie's em Genebra", explica Oganesian.

Oito anos depois, em 2002, foi vendido novamente, desta vez em Nova York, por 9,6 milhões de dólares (aproximadamente R$ 33,9 milhões, em valores da época), um recorde para os ovos criados por Fabergé.