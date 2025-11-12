ONU investiga Israel por supostas violações dos direitos humanos de prisioneiros palestinos

Israel foi denunciado na terça e nesta quarta-feira (11 e 12) perante o Comitê da ONU contra a Tortura, que relatou numerosos casos de abusos cometidos contra palestinos detidos, especialmente desde 7 de outubro de 2023.

"O Comitê ficou profundamente consternado com as descrições (...) do que parecem ser atos de tortura e maus-tratos sistemáticos e generalizados infligidos a palestinos", declarou o relator Peter Vedel Kessing no início da análise do caso de Israel pelo Comitê, em Genebra.

Segundo Kessing, nos "numerosos relatórios recebidos de fontes diversas e confiáveis (...) afirma-se que a tortura se tornou uma ferramenta deliberada e disseminada, desde a detenção até o interrogatório e o encarceramento".

Entre os métodos de tortura mencionados pelo Comitê estão espancamentos severos, inclusive nos genitais, descargas elétricas, posições forçadas prolongadas, condições desumanas de detenção, privação de alimentos, simulação de afogamento, além de insultos sexuais e ameaças generalizadas de estupro.

Os relatórios, provenientes de organismos da ONU e de ONGs israelenses, palestinas e internacionais, apontam que os maus-tratos se intensificaram drasticamente desde 7 de outubro de 2023, alcançando "níveis sem precedentes" e sendo praticados com total impunidade, acrescentou Kessing.

Em julho de 2024, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) publicou um relatório afirmando que numerosos palestinos haviam sido presos secretamente desde outubro de 2023, recebendo, em alguns casos, tratamento equiparável à tortura.

Acusações semelhantes foram feitas ao movimento islamista Hamas pelo tratamento dado aos reféns israelenses em Gaza.