Obama critica Trump durante discurso: "Ilegalidade, imprudência e maldade, pura loucura"

Obama participou de comício na Virgínia. WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fez duras críticas ao governo de Donald Trump neste sábado (1º). O democrata discursou para mais de 7 mil pessoas em um comício de da candidata do partido ao governo da Virgínia, Abigail Spanberger.

Obama disse que Trump aborda temas como imigração, política de saúde, desigualdade econômica e o foco em questões culturais para desviar a atenção dos problemas reais. Segundo o ex-presidente, os Estados Unidos estão "em uma situação bastante sombria no momento".

— É difícil saber por onde começar, porque todos os dias, esta Casa Branca nos presenteia com uma nova dose de ilegalidade, imprudência e maldade, pura loucura — falou Obama.

O ex-presidente dos EUA ainda afirmou que o futuro do país depende de líderes que sirvam ao povo, não a interesses políticos ou grandes doadores.

— Temos um presidente que acha que pode usar o Departamento de Justiça para perseguir seus oponentes políticos — protestou Obama.

Recentemente, questionado sobre os seus planos para as eleições de 2028, Donald Trump afirmou que a constituição norte-americana não permite que ele concorra a um terceiro mandato. Em março, o republicano chegou a afirmar que "haveriam métodos" para que ele pudesse concorrer a um terceiro mandato, sem esclarecer quais seriam.