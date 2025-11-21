Número de mortos por deslizamentos na Indonésia chega a 30

O número de mortos causado por vários deslizamentos de terra na semana passada na Indonésia subiu para 30, embora as buscas por pessoas desaparecidas continuem, informou um funcionário do departamento de emergências.

Os deslizamentos de terra, provocados pelas fortes chuvas no distrito de Banjarnegara, na província de Java Central, destruíram pelo menos 48 casas no sábado, de acordo com a Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB).

As autoridades mobilizaram mais de 700 pessoas, incluindo militares, policiais e equipes de busca e resgate, além de cães farejadores, explicou Abdul Muhari, porta-voz da BNPB, na quinta-feira.

"A equipe de busca e resgate encontrou sete vítimas fatais do deslizamento de terra (...). Com essa descoberta, o número de mortos subiu para 10, e as buscas por outras 18 pessoas continuam", disse ele.

Outro grande deslizamento de terra também atingiu três aldeias no distrito de Cilacap, a cerca de 74 km de Banjarnegara, na quinta-feira da semana passada.

Lá, foi confirmada a morte de 20 pessoas, enquanto três continuam desaparecidas, segundo o último balanço da BNPB.

Um fotógrafo da AFP observou os trabalhos de busca das equipes de resgate em vários povoados de Banjarnegara, que removiam escombros com o auxílio de máquinas pesadas.

Segundo Muhari, cerca de 1.000 moradores continuam fora de suas casas nesse distrito, onde mais deslizamentos de terra podem ocorrer devido às chuvas, alertou.

A temporada de monções, geralmente entre junho e setembro, costuma causar deslizamentos de terra, inundações repentinas e a transmissão de doenças relacionadas à água.

As mudanças climáticas alteraram os padrões das tempestades, tanto na duração quanto na intensidade das estações, provocando chuvas torrenciais mais fortes, inundações e ventos mais intensos.