Número de mortes por inundações na Indonésia sobe para 84

O número de mortes provocadas pelas inundações e deslizamentos de terra na ilha indonésia de Sumatra subiu para 84, informaram nesta sexta-feira (27) os serviços de emergência, que procuram dezenas de desaparecidos.

A Indonésia, ao lado das vizinhas Malásia e Tailândia, foi afetada por chuvas intensas que causaram dezenas de mortes em todo o sul da Ásia nos últimos dias.

"O número de vítimas fatais é de 62, com 95 feridos. Ainda estamos procurando pelo menos 65 pessoas", afirmou à AFP o porta-voz da polícia da província de Sumatra do Norte, Ferry Walintukan.

Na região vizinha de Sumatra Ocidental, pelo menos 22 pessoas morreram e 12 continuam desaparecidas, segundo a agência local de gestão de desastres.