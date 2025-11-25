Novo governo da Bolívia sugere 'redução massiva' do gasto para enfrentar crise

O novo governo de Bolívia, liderado pelo centro-direitista Rodrigo Paz, anunciou nesta terça-feira (25) que proporá ao Congresso uma redução de 30% do gasto fiscal e eliminação de impostos como primeiras medidas para estabilizar o país, submerso em sua pior crise econômica em quatro décadas.

Paz, que assumiu o poder em 8 de novembro, pôs fim a um ciclo de quase 20 anos de governos socialistas iniciados por Evo Morales (2006-2019) e continuado por Luis Arce (2020-2025).

A crise atual é causada pela escassez de dólares desde 2023. O governo anterior esgotou quase todas as reservas de divisas para manter um política bilionária de subsídios aos combustíveis que se mantém até hoje.

"Pelo menos vamos reduzir em 30% o gasto fiscal até 2026. Isso implica em um processo exaustivo de revisão do gasto público e de reacomodação" das instituições estatais, disse em coletiva de imprensa José Gabriel Espinoza, ministro da Economia, acompanhado de Paz.

Segundo Espinoza, será uma "redução massiva", pois representa 4 pontos percentuais do PIB.

O governo solicitará ao Parlamento que lhe devolva o projeto orçamentário enviado por Arce para reformulá-lo.

"Estamos absolutamente certos em relação ao fato de que grande parte desse gasto corrente não chega às pessoas, não tem a ver com serviços básicos como saúde, educação, segurança e infraestrutura", acrescentou.

Ele não aprofundou os detalhes dos cortes. Disse que ainda estão avaliando e serão publicados em sua totalidade em fevereiro de 2026, quando apresentarem o novo orçamento ao Congresso para sua aprovação.

Durante a campanha eleitoral, Paz prometeu cortar mais da metade dos subsídios aos combustíveis, que é um dos gastos que mais drena dinheiro dos cofres públicos.

O governo também levará em consideração do Legislativo a eliminação de quatro impostos para dinamizar a economia nacional: sobre grandes fortunas, sobre transferências financeiras, sobre o jogo e sobre promoções empresariais.

Embora representem apenas 1% da arrecadação nacional, disse Espinoza, geraram "contradições" e "problemas no âmbito dos negócios".

Paz disse que "o imposto sobre grandes fortunas afugentou mais de 2 bilhões de dólares" (quase 12 bilhões de reais).

Durante a coletiva, o governo informou que a administração anterior deixou mais de um bilhão de dólares em dívidas não pagas a fornecedores que começarão a ser honradas a partir desta terça-feira. Serão priorizados os pagamentos mais atrasados e a pequenos empresários.