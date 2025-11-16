Novo ataque dos EUA contra lanchas no Pacífico eleva número de mortes para 83

De acordo com os EUA, barco era tribulado por três narcotraficantes. Southcom / Divulgação

O Comando Sul dos Estados Unidos anunciou que realizou um novo ataque contra uma embarcação em águas internacionais do Oceano Pacífico, no qual matou três supostos narcotraficantes.

Desde o início de setembro, quando iniciou uma campanha com o envio de navios de guerra ao Mar do Caribe, as forças americanas mataram pelo menos 83 pessoas, às quais acusam de tráfico de drogas, de acordo com um balanço da AFP baseado em números anunciados ao público.

"A Inteligência confirmou que o bote estava envolvido no contrabando ilegal de entorpecentes", afirmou neste domingo (16) a divisão das forças americanas que opera na região da América Latina e do Caribe. O ataque foi realizado no sábado (15).

Os Estados Unidos não apresentaram evidências que apoiem as suas afirmações de que as pessoas atingidas pelos ataques, em mais de 20 operações em mar aberto no Caribe e no Pacífico, eram de fato narcotraficantes. Especialistas afirmam que essas mortes equivalem a execuções extrajudiciais, mesmo se tratando de traficantes reconhecidos.

O governo da Venezuela, no entanto, vê o destacamento militar naval americano como uma ameaça direta. O presidente do país sul-americano, Nicolás Maduro, classificou no sábado o anúncio de Washington sobre novos exercícios militares conjuntos com Trinidad e Tobago como "irresponsáveis".

Os Estados Unidos não reconhecem Maduro como presidente legítimo da Venezuela e oferecem uma recompensa de US$ 50 milhões (cerca de R$ 265 milhões) por sua captura para que enfrente acusações como chefe de um cartel do narcotráfico. Na sexta-feira (14), Trump disse que, "de certa forma", já decidiu os próximos passos em relação à Venezuela.

— Não posso lhes dizer o que é, mas avançamos muito com a Venezuela no que diz respeito a interromper o fluxo de drogas — declarou.

