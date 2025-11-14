Novo ataque americano contra suposta 'narcolancha' mata quatro pessoas no Caribe, afirma imprensa

As forças dos Estados Unidos destruíram esta semana outra suposta embarcação com drogas no Caribe, matando as quatro pessoas que estavam a bordo, segundo a imprensa americana, que cita uma fonte do Departamento da Defesa.

Não está claro quando ocorreu o ataque: o canal CBS News informou a segunda-feira passada, enquanto o New York Times citou a quarta-feira. As duas versões são baseadas em declarações de um funcionário do Pentágono.

O governo dos Estados Unidos enviou, em setembro, navios de guerra, caças e milhares de soldados ao Caribe para as operações contra o narcotráfico supostamente procedente da Venezuela e da Colômbia.

Vinte e uma embarcações foram bombardeadas, com um balanço de pelo menos 80 mortos.

A campanha militar foi denunciada pela ONU e por diversos países. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, disse que há "fortes indícios" de execuções "extrajudiciais".

O governo dos Estados Unidos, no entanto, pretende prosseguir com as operações.

Um porta-aviões americano chegou à região na terça-feira, o que representa um aumento considerável dos recursos militares mobilizados por Washington.

A Venezuela anunciou, no mesmo dia, novos exercícios militares em todo o país para responder ao que considera "ameaças imperiais" dos Estados Unidos.