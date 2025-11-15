Nove mortos na Índia por detonação 'acidental' de explosivos apreendidos

Pelo menos nove pessoas morreram e 31 ficaram feridas na noite de sexta-feira(14) em uma delegacia na região indiana da Caxemira, no norte, devido à detonação supostamente acidental de explosivos apreendidos nesta semana, anunciou um policial.

Os explosivos foram apreendidos em uma busca realizada na segunda-feira nos arredores de Nova Délhi e levados para Faridabad, ao sul da capital indiana, para análise científica na delegacia de Nowgam, informou neste sábado(15) à imprensa o diretor regional Nalin Prabhat.

"Infelizmente, durante essa análise [na sexta-feira] por volta das 23h20 locais [13h50 em Brasília], ocorreu uma explosão acidental", descreveu.

Entre as vítimas da explosão, que danificou gravemente o edifício, estão policiais, técnicos da polícia científica e outros agentes públicos, informou Prabhat.

Não foi estabelecida oficialmente nenhuma relação entre a busca de segunda-feira e a explosão de um carro mais tarde naquele dia perto do histórico Forte Vermelho, um monumento emblemático de Nova Délhi, que deixou 12 mortos.

Este incidente foi qualificado como "conspiração" pelo primeiro-ministro Narendra Modi, que prometeu que os responsáveis enfrentariam a Justiça.