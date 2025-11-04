Nova York vota para prefeito com socialista Mamdani como favorito

Os nova-iorquinos comparecem às urnas nesta terça-feira (4) com o esquerdista muçulmano Zohran Mamdani como favorito à prefeitura da maior cidade dos Estados Unidos, o que antecipa uma frente de oposição democrata contra um beligerante Donald Trump.

A ascensão vertiginosa de Mamdani, um legislador local de 34 anos, domina as manchetes e as intenções de votos na 'Big Apple'. O presidente Trump o chama de "comunista" e ameaça bloquear recursos federais para a cidade em caso de vitória do democrata.

Nascido em Uganda em uma família de origem indiana e naturalizado americano, Mamdani se descreve sem rodeios como socialista e fez campanha com a promessa de reduzir os custos de vida para os nova-iorquinos comuns. Na pesquisa mais recente AtlasIntel, ele liderava as intenções de voto com 41%.

O ex-governador estadual Andrew Cuomo, acusado de agressão sexual e que concorre como independente após perder as primárias do Partido Democrata para Mamdani, tinha 34% na pesquisa.

O candidato republicano Curtis Sliwa, fundador do grupo de vigilância anticrime 'Guardian Angels', tinha 24%, índice que pode influenciar a votação caso um número considerável de seus apoiadores decida apostar no voto útil em Cuomo.

Os locais de votação abriram às 6h00 locais (8h00 de Brasília) e devem fechar às 21h00 (23h00 de Brasília).

Cuomo pediu nas redes sociais um voto na "experiência para alcançar a mudança, pela segurança pública e pela oportunidade econômica".

Na votação antecipada, que terminou no domingo, mais de 735.000 pessoas apresentaram seus votos, um recorde segundo os funcionários eleitorais.

O atual prefeito de NY, Eric Adams, eleito em 2021, desistiu da tentativa de reeleição após uma série de escândalos e acusações de corrupção. Adams anunciou apoio a Cuomo, de 67 anos.

- "Confronto político" -

Em um último esforço para obter votos, Mamdani percorreu clubes noturnos da cidade com seu característico terno escuro durante o fim de semana de Halloween.

Se for eleito, ele se tornará o primeiro prefeito muçulmano da vibrante Nova York, conhecida por sua diversidade cultural. Mamdani discursou em árabe para seus apoiadores em um vídeo recente, o que irritou os republicanos de extrema direita.

Cuomo visitou os cinco distritos da cidade na segunda-feira, enquanto Sliwa caminhou pelas ruas com sua mensagem de "linha dura contra o crime".

A disputa eleitoral se concentrou no crescente custo de vida em Nova York, no crime e em como cada candidato poderá conviver com Trump.

Grant Reeher, professor de Ciências Políticas da Universidade de Syracuse, afirma que uma vitória de Mamdani estabeleceria um "confronto" com o presidente.

"Trump tratará a cidade de Nova York de maneira mais agressiva", disse. "Haverá algum tipo de confronto político".

Também nesta terça-feira, os estados da Virgínia e de Nova Jersey celebram eleições para definir seus governadores, consideradas indicadores ainda mais críticos do estado de ânimo político nos Estados Unidos, quase 10 meses após o início do segundo mandato do magnata republicano.

Uma vitória democrata nos dois estados seria encarada como um sinal de que a oposição está ressurgindo, antes das eleições de meio de mandato do próximo ano, que determinarão qual partido terá maioria no Congresso.