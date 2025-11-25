No Egito, países mediadores negociam segunda fase da trégua em Gaza

Delegações dos países que mediam o cessar-fogo em Gaza se reuniram nesta terça-feira (25) no Cairo para discutir a segunda fase do acordo, informou um meio de comunicação egípcio ligado ao Estado.

A Al Qahera News informou que participaram da reunião os chefes dos serviços de inteligência do Egito e da Turquia, além do primeiro-ministro do Catar, xeque Mohammed bin Abdulrahman al Thani.

Os delegados discutiram a colaboração com os Estados Unidos para "assegurar a implementação bem-sucedida da segunda fase do acordo de cessar-fogo" entre Israel e Hamas.

Egito, Catar, Turquia e Estados Unidos atuam como mediadores e garantidores do acordo de Gaza, que entrou em vigor em 10 de outubro após mais de dois anos de guerra.

A reunião no Cairo ocorreu dois dias depois de uma delegação de alto nível do Hamas se encontrar com o chefe de inteligência egípcio, Hassan Rashad, para discutir a segunda fase do acordo.

Essa fase prevê o desarmamento do Hamas, o estabelecimento de uma autoridade de transição e o desdobramento de uma força internacional de estabilização na Faixa de Gaza.

Segundo a Al Qahera News, a reunião desta terça-feira se concentrou em "superar obstáculos e reduzir as violações para garantir a continuidade do cessar-fogo".

Israel e Hamas se acusaram mutuamente de violar o acordo e, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, ataques israelenses mataram mais de 300 palestinos desde que a trégua foi estabelecida.