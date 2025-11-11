Nicarágua nega que jornalista esteja desaparecida, como denunciaram EUA e RSF

O governo da Nicarágua divulgou nesta terça-feira (11) vídeos e fotos da jornalista Fabiola Tercero para refutar que ela estivesse desaparecida, como denunciaram os Estados Unidos e entidades internacionais de imprensa, segundo publicações de meios oficialistas.

A organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF) havia denunciado, em julho de 2024, o desaparecimento de Tercero após a "polícia entrar à força" em sua casa. Washington exigiu do governo dos copresidentes Daniel Ortega e Rosario Murillo explicações sobre o paradeiro da jornalista.

"Aqui estou com minha mãe e, graças a Deus, com saúde ao fim do dia. Estou em casa. Desaparecida eu não estou, nunca estive", declarou a jornalista em um vídeo divulgado por veículos ligados ao governo.

Tercero, que não menciona explicitamente se esteve ou não presa, aparece vestida de preto e sentada no pátio de uma casa diante de vários microfones de emissoras alinhadas ao governo.

O portal El 19 Digital, principal meio de comunicação vinculado ao governo, afirmou que a denúncia sobre o desaparecimento faz parte de uma "campanha de manipulação da direita golpista e fascista".

Ortega, que completou 80 anos nesta terça-feira, e Murillo, de 74, mantêm controle absoluto sobre a Nicarágua desde os protestos oposicionistas de 2018, que deixaram cerca de 300 mortos, segundo a ONU. O governo nicaraguense considera as manifestações um golpe de Estado fracassado patrocinado por Washington.

A oposição política e a imprensa independente foram reprimidas pelo governo, e cerca de 304 jornalistas nicaraguenses vivem no exílio há sete anos, de acordo com a ONG Fundação pela Liberdade de Expressão e Democracia, sediada na Costa Rica.

Segundo meios nicaraguenses editados no exílio, as autoridades libertaram no fim de semana o jornalista Leo Cárcamo, detido em novembro de 2024 e que, assim como Tercero, estava com o paradeiro desconhecido.

De acordo com fontes da oposição, Ortega, no poder desde 2007, enfrenta problemas de saúde, enquanto Murillo conduz uma purga interna para garantir sua sucessão.