Navio com quase 3 mil bovinos retorna ao Uruguai após semanas parado na Turquia

Cerca de 2.900 cabeças de gado provenientes do Uruguai que ficaram quase um mês em um navio na costa da Turquia iniciaram a viagem de volta ao país sul-americano, em sua maioria em boas condições de saúde, informou nesta segunda-feira (17) uma fonte do Ministério da Pecuária.

As autoridades turcas impediram o desembarque alegando incoerências nos certificados sanitários, enquanto as uruguaias afirmam tratar-se de um problema comercial entre exportador e importador e descartaram problemas de saúde nos animais.

Os bovinos "estão no navio retornando ao Uruguai, mas o que conversamos com os responsáveis é que vão tentar durante o trajeto redirecionar os animais" para outro mercado, disse à imprensa Marcelo Rodríguez, diretor de Serviços Pecuários do Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca (MGAP) do Uruguai.

"Os relatos que chegam do navio indicam que estão em boas condições", acrescentou Rodríguez, embora tenha esclarecido que não tem como verificar essa informação no momento.

O cargueiro com os animais ficou desde 21 de outubro ancorado em frente ao porto de Bandirma (oeste da Turquia), conforme informou dias atrás à AFP o governo turco.

"Foi apresentada uma solicitação de importação em 21 de outubro ao posto de controle veterinário do porto de Bandirma para a entrada de 2.901 cabeças de gado provenientes do Uruguai, em nome de 15 empresas", explicou o governo em comunicado.

"As inspeções revelaram que alguns animais não tinham brincos nem chips de identificação eletrônica, e que 469 não correspondiam às listas fornecidas (...) devido a essas irregularidades, foi negada a entrada da carga no território nacional", disse.

O governo uruguaio defendeu que os animais cumpriram antes de sua partida do Uruguai a quarentena estipulada e passaram pelos controles sanitários.

Rodríguez disse que durante a viagem cerca de 40 animais morreram, "algo que é bastante normal" nesse tipo de travessia, e destacou que o acordo sanitário e o vínculo comercial com a Turquia, um dos destinos do gado vivo do Uruguai, continuam vigentes.

Nesse contexto, adiantou que em breve outro carregamento com milhares de animais estaria saindo para esse destino.

O Uruguai, com 3,5 milhões de habitantes e cerca de 12 milhões de cabeças de gado, é um país de matriz agroexportadora. Até agora, em 2025, o país exportou para a Turquia mais de 269 mil bovinos, segundo dados oficiais.