Natureza, política e corrida espacial: a semana mundial em imagens

Um tornado de 250km/h devastou a cidade de Rio Bonito do Sul, no Paraná.
Nas Filipinas, o supertufão Fung-wong destruiu milhares de casas e trouxe severas inundações ao país asiático.
Na Índia, um carro-bomba explodiu próximo ao Forte Vermelho, um dos principais atrativos turísticos de Déli.
Um membro do exército chinês carrega a bandeira do país durante a visita do Rei Felipe VI, da Espanha, à China.
Entardecer no lago Dal, em Srinagar, na Índia.
Desflorestamento é registrado em Tomé-Açu, localizada a 181 quilômetros de Belém, no Pará, onde ocorre a COP30.
França presta homenagens às vítimas do atentado do Bataclan, ocorrido em 2015.
Manifestantes demandam a publicação dos arquivos do caso Epstein, em Washington, Estados Unidos.
Paniz Faryoussef se torna a primeira mulher na história a comandar a Orquestra Sinfônica de Teerã. Evento ocorreu no teatro Vahdat Hall, na capital iraniana.
Fechando a semana, Blue Origin lança o foguete New Glenn em sua segunda missão espacial.