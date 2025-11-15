Natureza, política e corrida espacial: a semana mundial em imagens

Seis pessoas morreram e mais de 430 ficaram feridas. Parana State Government / Handout/AFP

Um tornado de 250km/h devastou a cidade de Rio Bonito do Sul, no Paraná.

Milhões tiveram que deixar suas casas. John DIMAIN / AFP

Nas Filipinas, o supertufão Fung-wong destruiu milhares de casas e trouxe severas inundações ao país asiático.

Incidente coloca país asiático em alerta. Sajjad HUSSAIN / AFP

Na Índia, um carro-bomba explodiu próximo ao Forte Vermelho, um dos principais atrativos turísticos de Déli.

Guarda participa da visita do rei espanhol. Maxim Shemetov / POOL/AFP

Um membro do exército chinês carrega a bandeira do país durante a visita do Rei Felipe VI, da Espanha, à China.

O brilhante céu alaranjado de Srinagar. Tauseef MUSTAFA / AFP

Entardecer no lago Dal, em Srinagar, na Índia.

Em meio a discussões sobre o meio ambiente, o desflorestamente segue avançado no estado do Pará. Mauro PIMENTEL / AFP

Desflorestamento é registrado em Tomé-Açu, localizada a 181 quilômetros de Belém, no Pará, onde ocorre a COP30.

Torre Eiffel iluminou o céu e trajou as cores da bandeira nacional. Dimitar DILKOFF / AFP

França presta homenagens às vítimas do atentado do Bataclan, ocorrido em 2015.

Novos e-mails descobertos mostram a conexão entre Epstein e o presidente americano, Donald Trump. SAUL LOEB / AFP

Manifestantes demandam a publicação dos arquivos do caso Epstein, em Washington, Estados Unidos.

Faryoussef durante apresentação no Irã. AFP / AFP

Paniz Faryoussef se torna a primeira mulher na história a comandar a Orquestra Sinfônica de Teerã. Evento ocorreu no teatro Vahdat Hall, na capital iraniana.

Blue Origin segue na disputa da nova corrida espacial. CHANDAN KHANNA / AFP