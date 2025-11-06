Nancy Pelosi, primeira mulher a presidir a Câmara dos EUA, anuncia aposentadoria

A veterana democrata Nancy Pelosi, a primeira mulher a presidir a Câmara de Representantes dos Estados Unidos, anunciou, nesta quinta-feira (6), que deixará a política nas próximas eleições, em meio às mudanças profundas que seu partido enfrenta.

"Não vou disputar a reeleição ao Congresso" nas eleições legislativas de 2026, disse a democrata de 85 anos em um vídeo dirigido principalmente aos seus eleitores de San Francisco, sua cidade natal.

Pelosi tem sido representante da região de San Francisco (Califórnia) há 38 anos e foi presidente da Câmara dos Representantes em dois períodos (2007-2011 e 2019-2023), totalizando oito anos.

Conhecida por sua habilidade em unir as diferentes vertentes democratas, Pelosi foi uma figura essencial durante a presidência de Barack Obama, com quem conseguiu aprovar uma lei de saúde pública conhecida como "Obamacare".

A chegada ao poder do republicano Donald Trump a transformou em uma política combativa, disposta a confrontar o mandatário em todos os âmbitos.

Pelosi liderou duas tentativas de impeachment contra Trump na Câmara de Representantes, que em seguida fracassaram no Senado, e em 2020 causou comoção quando rasgou ao vivo as páginas do discurso do presidente republicano, enquanto ele discursava sobre o Estado da União.

"Digo aos meus colegas na Câmara o tempo todo, seja qual for o título que me tenham atribuído (presidente, líder, coordenadora), que não houve maior honra para mim do que estar na Câmara e dizer 'falo em nome do povo de San Francisco'", acrescentou Pelosi em sua mensagem.

- Congressista milionária -

Neta de imigrantes italianos, Pelosi nasceu em Baltimore (Maryland), onde seu pai, Thomas D'Alessandro, foi prefeito e congressista nos anos 1950.

Foi neste ambiente que Nancy Pelosi cresceu e aprendeu a arte da política pelas mãos do pai.

Pelosi assistiu à sua primeira Convenção Nacional Democrata antes de completar dez anos e foi fotografada aos 20 com John F. Kennedy em seu baile inaugural.

Ela se mudou para San Francisco e criou cinco filhos com o empresário Paul Pelosi, enquanto mergulhava na política democrata, antes de ser eleita para o Congresso, aos 47 anos.

Nos últimos anos, sua carreira foi ofuscada por acusações de uso de informação privilegiada para investir na bolsa.

Seu marido, Paul Pelosi, administrava uma carteira de investimentos que durante anos teve uma rentabilidade impressionante, até acumular em 2024 um patrimônio de 280 milhões de dólares (cerca de R$ 1,7 bilhão, em cotação da época), segundo o site Quiver Quantitative.

Até o fim de sua longa carreira legislativa, Pelosi guardou um rancor obstinado por Trump, especialmente após a invasão ao Congresso, protagonizada por apoiadores do republicano em 6 de janeiro de 2021.

Nestes incidentes, simpatizantes do então presidente Trump saquearam o gabinete de Pelosi e uma multidão agitada repetia em coro, "Onde está Nancy?", enquanto depredava os corredores do Congresso.

Sua aposentadoria ocorre em meio a uma transformação no Partido Democrata, cujas figuras em ascensão, como a representante latina Alexandra Ocasio-Cortez, ou o recém-eleito prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, professam uma ideologia muito mais esquerdista.

Pelosi manteve com Ocasio-Cortez uma relação ambivalente durante sua presidência na Câmara de Representantes, colaborando em votações, mas também com críticas mútuas sobre temas como as intervenções bélicas dos Estados Unidos em todo o mundo.