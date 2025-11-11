Mulher de esquerda toma posse oficialmente como presidente da Irlanda

A política de esquerda Catherine Connolly, muito crítica dos Estados Unidos e da União Europeia, tomou posse oficialmente, nesta terça-feira (11), como presidente da Irlanda, após sua eleição em uma votação na qual se apresentou como única candidata independente.

A advogada, de 68 anos, sucede a Michael Higgins, de 84 anos e que ocupou este cargo honorífico desde 2011 no país membro da União Europeia, com uma população de 5,2 milhões de habitantes.

Connolly ganhou a eleição de 24 de outubro com 63% dos votos, superando amplamente sua rival Heather Humphreys, do Fine Gael, um dos partidos de centro-direita da coalizão governamental.

A advogada recebeu apoio dos principais partidos opositores, como os Verdes e a formação nacionalista Sinn Fein.

Embora seu cargo tenha um papel político limitado, suas posições na política exterior, defesa ou habitação podem levar a um período de fricções entre a presidência e o governo, consideram alguns comentaristas.

Em seu discurso de posse, Connolly afirmou que, com sua tradicional postura de neutralidade, a Irlanda estava "em uma boa posição para formular e implementar soluções diplomáticas alternativas aos conflitos e guerras".

Também possui a intenção de impulsionar a unificação entre a República da Irlanda e a província britânica da Irlanda do Norte.

A primeira-ministra da Irlanda do Norte, Michelle O'Neill, do partido nacionalista Sinn Fein, esteve presente em sua posse.

Por outro lado, a vice-primeira-ministra, Emma Little-Pengelly, do partido unionista DUP, recusou o convite alegando problema na agenda relacionado com as comemorações do Armistício de 1918.

Embora a participação na eleição presidencial tenha sido maior do que na anterior de 2018, a votação foi marcada por uma quantidade recorde de votos nulos.

Assim como no vizinho Reino Unido, a Irlanda está vivendo um debate cada vez mais conflituoso sobre a chegada de solicitantes de asilo, com manifestações às vezes violentas.