Mundo

Em recurso
Notícia

MP da França pede condenação para Airbus e Air France pelo acidente do voo Rio-Paris em 2009

Empresas foram absolvidas em primeira instância, embora o tribunal tenha classificado a tragédia como "o acidente mais mortal da história das companhias aéreas francesas"

AFP

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS