MP da França pede condenação para Airbus e Air France pelo acidente do voo Rio-Paris em 2009

Avião caiu em junho de 2009, matando 228 pessoas. Handout / Brazilian Navy

O Ministério Público francês solicitou nesta quarta-feira (26), em grau de apelação, a condenação do fabricante europeu Airbus e da companhia aérea Air France, julgados por homicídio culposo após o acidente do voo Rio-Paris em 2009 e absolvidos em primeira instância.

"Solicitamos a revogação da sentença que absolveu os acusados e, portanto, senhora presidente, pedimos que dite uma sentença condenatória por homicídio culposo", declararam os dois procuradores-gerais em suas alegações, classificando como "indecente" a linha de defesa das duas empresas durante o julgamento no Tribunal de Apelação de Paris.

Em 1º de junho de 2009, o Airbus que partiu do Rio de Janeiro em direção a Paris (voo AF447) caiu no meio da noite no Atlântico, poucas horas após sua decolagem, causando a morte de seus 216 passageiros e 12 membros da tripulação. A bordo do A330 havia pessoas de 33 nacionalidades, entre elas 72 franceses e 58 brasileiros.

As caixas-pretas confirmaram a origem do acidente: o congelamento das sondas de velocidade Pitot enquanto o avião voava em grande altitude em uma zona meteorológica turbulenta, próxima ao equador.

A Air France e a Airbus foram absolvidas em primeira instância em abril de 2023, quando o tribunal correicional de Paris considerou que, embora tenham sido cometidas "imprudências" e "negligências", "não foi possível demonstrar (...) nenhum vínculo causal seguro" com o acidente mais mortal da história das companhias aéreas francesas.

O julgamento em apelação, que começou no fim de setembro, deve terminar em 27 de novembro. Cada uma das empresas está sujeita a uma multa de 225 mil euros (R$ 1,42 milhão).

— Esta condenação lançará o opróbrio, um descrédito sobre essas duas empresas. É uma decisão que recolocará o humano no centro de nossas preocupações. Por isso, essa condenação deve ressoar como um aviso — disse o procurador-geral Rodolphe Juy-Birmann, ao lado de sua colega Agnès Labreuil.

Em uma sala cheia e especialmente silenciosa, as famílias das vítimas ouviram durante quase cinco horas a alegação final, ao término do qual Juy-Birmann quis dirigir-se diretamente a elas.

— Já se passaram dezesseis anos desde a tragédia, é muito tempo, tempo demais. Ficamos impressionados em saber que vocês estiveram aqui todos os dias, tão próximos de nós, o que dá sentido à nossa missão. Espero que sua luta termine quando o tribunal proferir sua sentença dentro de alguns meses — declarou.

A Air France é acusada de não ter fornecido aos pilotos um treinamento adequado sobre situações de congelamento das sondas Pitot, que medem a velocidade do avião no exterior, e por não ter informado suficientemente suas tripulações.