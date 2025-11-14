Moscou diz que destroços de drone ucraniano atingiram usina nuclear

Autoridades do governo russos disseram, nesta sexta-feira (14), que destroços de um drone ucraniano atingiram uma usina nuclear na quinta-feira, o que provocou uma redução temporária de sua produção.

"Aproximadamente oito drones foram direcionados, sem dúvida alguma, para a usina nuclear de Novovoronezh", disse Alexei Lijachov, diretor da agência nuclear Rosatom da Rússia, durante uma coletiva de imprensa.

Ele acrescentou que todos foram derrubados, mas "os destroços caíram e danificaram o dispositivo de distribuição principal".

"Como medida preventiva, três unidades da usina (...) foram desconectadas da rede e sua potência reduzida a menos de 50%", afirmou o responsável, acrescentando que os trabalhos de reparação permitiram posteriormente uma rápida retomada da produção da usina em sua total capacidade.

A usina de Novovoronezh está localizada a cerca de 500 km de Moscou.

Desde o início do conflito, Ucrânia e Rússia se acusam mutuamente de atacar instalações nucleares, o que provocou advertências da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

Em setembro, a Rússia acusou a Ucrânia de ter lançado um drone de ataque contra a usina nuclear de Smolensk, sem causar perturbações operacionais.

O Exército russo tomou a usina nuclear desativada de Chernobyl no primeiro dia de sua ofensiva, em fevereiro de 2022, antes de se retirar um mês depois.

Moscou também assumiu o controle da instalação nuclear de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, a maior da Europa, e ainda mantém o controle sobre ela.