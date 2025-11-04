Morre Dick Cheney, ex-vice-presidente dos EUA e arquiteto da "guerra ao terror" de George W. Bush

Dick Cheney foi vice-presidente dos EUA de 2001 a 2009. LAWRENCE JACKSON / AP

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, morreu aos 84 anos devido a complicações de pneumonia e problemas cardíacos e vasculares na segunda-feira. A informação foi divulgada pela família nesta terça-feira (4).

De 2001 a 2009 atuou ao lado de George W. Bush, se consolidando como um dos dos mais controversos e poderosos vice-presidentes da história do país. Ao longo do mandato exerceu forte influência na segurança nacional e política externa.

Durante o 11 de Setembro foi ele quem coordenou parte da resposta imediata aos ataques do grupo terrorista Al Qaeda. Ele também teve papel central na invasão do Iraque em 2003, onde se consagrou como o principal arquiteto da "guerra ao terror".

Cheney também foi chefe de gabinete da Casa Branca no governo Gerald Ford, secretário de Defesa sob George H. W. Bush e deputado por Wyoming, Estado dos EUA.