Moeda de ouro espanhola é leiloado por 18,9 milhões de reais, um recorde europeu

Uma moeda de ouro espanhola do início do século XVII foi leiloada por quase 3,5 milhões de dólares (18,87 milhões de reais) em Genebra, um recorde para uma moeda europeia, anunciou nesta terça-feira (25) a Numismatica Genevensis (NGSA), responsável pela venda.

Este centen segoviano de 1609, o primeiro a ser cunhado, "destacou-se pelo seu caráter histórico e sua absoluta raridade" em um leilão realizado na segunda-feira, indicou em comunicado a empresa NGSA, especializada em numismática de prestígio.

A moeda, cunhada com 340 gramas de ouro, foi arrematada por 2,8 milhões de francos suíços (18,87 milhões de reais), incluindo a comissão de compra.

Não foi fornecida nenhuma informação sobre o vendedor ou o comprador, mas seu preço inicial era de 2 milhões de francos suíços (13,35 milhões de reais). "Assim, torna-se a moeda europeia mais cara da história", indicou o comunicado.

"O recorde anterior pertencia a uma moeda de 100 ducados, com a efígie de Fernando III de Habsburgo, que foi vendida por 1,95 milhão de francos suíços (13,01 milhões de reais)" há apenas alguns dias, segundo a NGSA.

O peso do centen segoviano "demonstra que esta moeda nunca foi destinada ao uso cotidiano, mas sim servia como moeda de apresentação para demonstrar a todos o poder e a riqueza do reino da Espanha", explicou a casa de leilões em um documento de apresentação.

O centen nasceu "em uma época de extraordinária opulência, alimentada pela conquista espanhola do Novo Mundo", acrescentou.

Um lado da moeda mostra um escudo coroado e o outro a cruz espanhola dentro de um quadrilóbulo.