Militares tomam 'controle total' de Guiné-Bissau e 'suspendem' processo eleitoral

Os militares de Guiné-Bissau anunciaram, nesta quarta-feira (26), que tomaram o "controle total do país", "suspenderam o processo eleitoral" e fecharam as fronteiras após as eleições gerais do último domingo, cujos resultados ainda não foram divulgados.

Os militares leram um comunicado na sede do Estado-Maior do Exército, localizada em Bissau, capital deste país pobre da África Ocidental.

Pouco antes, foram ouvidos tiros perto do palácio presidencial e homens com uniformes militares assumiram o controle da principal via que leva ao local.

Guiné-Bissau sofreu quatro golpes de Estado desde a sua independência de Portugal, em 1974, além de uma série de tentativas golpistas.

Cerca de um milhão de eleitores foram convocados às urnas no domingo, em eleições realizadas sem a presença do principal partido da oposição e do seu candidato.

Os resultados provisórios oficiais são esperados para a quinta-feira.