Mauro Vieira e Marco Rubio devem se reunir na próxima semana no Canadá para avançar em negociações sobre tarifas

Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, deve se encontrar com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, no Canadá na próxima semana, para seguirem discutindo as tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil.

Vieira afirmou ainda que reuniões virtuais com as equipes técnicas dos países seguem acontecendo. A conversa vai acontecer durante uma reunião do G7. As informações são da Folha de S. Paulo.

— As negociações continuam, seguem, têm havido reuniões virtuais de equipes técnicas e continuará acontecendo. E eu estarei na próxima semana em uma reunião do G7 no Canadá, onde estará também o secretário de Estado e eu continuarei mantendo os contatos que tenho tido regularmente com ele — afirmou Vieira em Belém, onde acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na COP30.

Além disso, o governo federal espera que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do vice-presidente, Geraldo Alckmin, participem das próximas negociações.

Rubio e Vieira conversaram pessoalmente na Casa Branca em outubro. Na ocasião, Marco Rubio disse que o clima foi "excelente"

Lula diz que ligará para Trump se negociações não progredirem

Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira (4) que ligará para o presidente norte-americano, Donald Trump, se as negociações sobre tarifas dos Estados Unidos sobre o Brasil não progredirem em breve.

O governo dos EUA aumentou as tarifas sobre muitos produtos brasileiros em mais de 50%, mas Lula e Trump conversaram sobre a possibilidade de chegar a um acordo durante uma reunião na Malásia em outubro.