Mamdani diz estar pronto para dialogar com Trump sobre custo de vida nos EUA

O democrata Zohran Mamdani, eleito prefeito de Nova York, afirmou nesta quarta-feira (5) que está pronto para dialogar com o presidente Donald Trump sobre "o custo de vida", tema que ambos colocaram como principal bandeira de suas campanhas.

Mamdani, político de 34 anos que se define como "socialista", foi eleito na terça-feira e se tornará o primeiro prefeito muçulmano de Nova York quando assumir o cargo em 1º de janeiro.

Trump reiterou nesta quarta suas críticas a Mamdani e afirmou que os Estados Unidos enfrentam uma escolha entre "comunismo e bom senso". "Nós vamos cuidar disso", declarou o presidente diante de empresários.

"A Casa Branca não me ligou para me parabenizar", brincou Mamdani durante uma coletiva de imprensa.

"Mas sigo interessado em conversar com o presidente Trump", afirmou, em referência às "promessas de campanha sobre o custo de vida", que garantiram ao inquilino da Casa Branca o apoio de grande parte das famílias de baixa renda.

"Acho que a lição para o presidente é que não basta diagnosticar a crise vivida pela classe trabalhadora. É preciso agir para enfrentá-la", acrescentou.

Assim como Trump, Mamdani colocou no centro de sua campanha o alto custo de vida, o impacto da inflação e os elevados preços dos alimentos. Ele derrotou o ex-governador de Nova York Andrew Cuomo, que tinha o apoio do presidente republicano.

Em sua campanha, Mamdani também prometeu maior controle sobre os aluguéis, além de ônibus e creches gratuitos. "O que assusta os republicanos em todo o país é que nós realmente vamos implementar esse programa", declarou.

O prefeito eleito também nomeou cinco mulheres para coordenar o processo de transição até sua posse.

Entre elas estão Lina Khan, que chefiou a agência de proteção ao consumidor (FTC, na sigla em inglês) durante o governo de Joe Biden, e as líderes das ONGs nova-iorquinas Grace Bonilla e Melanie Hartzog.