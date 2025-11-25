Mais um suspeito de envolvimento em assassinato de prefeito mexicano é capturado

Um homem apontado como responsável por recrutar o autor material do assassinato do prefeito mexicano Carlos Manzo foi detido no conturbado estado de Michoacán (oeste), informou nesta segunda-feira (24) a Secretaria de Segurança do México.

O prefeito de Uruapan, Carlos Manzo, que realizava uma campanha contra o crime organizado, foi assassinado no início de novembro enquanto participava de um evento em uma praça pública da cidade. Sua morte provocou indignação e protestos em massa.

As autoridades informaram a detenção de Jaciel Antonio "N" (por lei os nomes são reservados), que, segundo as investigações, foi o responsável por "recrutar duas pessoas que participaram do homicídio", disse Omar García Harfuch, secretário de Segurança federal, no X.

Até o momento, ao menos nove suspeitos foram detidos pelo crime, entre eles um homem acusado de ser o autor intelectual do assassinato e sete policiais responsáveis pela segurança do prefeito.

A imprensa local aponta que Jaciel Antonio "N" teria contatado o jovem de 17 anos que atirou contra Manzo e que foi morto posteriormente pelos policiais encarregados da segurança do prefeito.

Segundo o jornal Milenio, durante uma audiência judicial foram revelados depoimentos de outros envolvidos que afirmam que o poderoso Cartel Jalisco Nova Geração teria oferecido pouco mais de 100 mil dólares (539,4 mil reais) pelo assassinato de Manzo.

Em Michoacán operam ao menos cinco organizações do narcotráfico lideradas pelo Cartel Jalisco Nova Geração, designado como organização terrorista pelos Estados Unidos.

O estado é um importante produtor de abacate e limão, cujos agricultores afirmam ser vítimas de extorsão por parte desses criminosos.

Manzo ganhou grande popularidade por seu firme combate ao crime organizado em Uruapan, em operações que ele próprio liderava, inclusive de helicóptero.