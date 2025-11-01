Mais de meio milhão de sírios retornam ao seu país após a queda do regime de Bashar al-Assad

Um total de 550 mil sírios refugiados na Turquia retornaram ao seu país desde a queda do regime de Bashar al-Assad em dezembro do ano passado, anunciou neste sábado (1º) o ministro do Interior turco, Ali Yerlikaya.

Quase 2,4 milhões de sírios permanecem refugiados na Turquia, número que ultrapassou 3,5 milhões no auge da guerra civil síria, que durou quase 14 anos, segundo as autoridades turcas.

A Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) informou na sexta-feira que um total de 1,16 milhão de sírios retornaram ao seu país desde a queda de Assad em 8 de dezembro de 2014.

Mais de 1,9 milhão de deslocados internos também puderam retornar às suas cidades de origem, acrescentou a agência.

De acordo com a ACNUR, mais de 7 milhões de sírios permanecem deslocados internamente no país e aproximadamente 4,5 milhões continuam refugiados no exterior.