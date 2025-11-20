Mais de 600 bebês sofreram violência sexual na França em 2024

Mais de 600 crianças menores de 2 anos foram vítimas de violência sexual e atendidas em unidades hospitalares especializadas na França em 2024, indicaram as autoridades nesta quinta-feira (20).

Esses dados são de um relatório da Missão Interministerial para a Proteção das Mulheres (Miprof, sigla em francês), que também aponta que mais de três mulheres por dia foram vítimas de feminicídio ou de sua tentativa.

Em 2024, "614 crianças de 0 a 2 anos foram atendidas por casos de violência sexual, o que representa 2% do total de vítimas" recebidas nessas unidades especializadas, segundo a Miprof.

Ao todo, 73.992 vítimas de violência sexual e de gênero foram atendidas no ano passado, quase 9.000 a mais que em 2023, diz o relatório anual.

Segundo a Comissão Independente sobre o Incesto e a Violência Sexual (Ciivise, sigla em francês), cerca de 160.000 menores são vítimas de violência sexual a cada ano na França.